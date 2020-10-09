Bölge ekonomisi ve istihdama katkı sunacak: 10 milyon balık yavrusu baraj göletlerine bırakılacak

AA 09 Ekim 2020 Cuma 17:14 - Güncelleme: 09 Ekim 2020 Cuma 17:14

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki 7 su ürünü istasyonunun en büyüğü konumundaki balık üretme tesisinde bu yıl 7 milyon sazan ve Fırat havzasının endemik türlerinden 3 milyon şabut balığı yavrusu üretildiği belirtildi.

Ekolojik dengenin korunması ve balık türlerinin neslinin devamlılığı için milyonlarca balık yavrusunun Güneydoğu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'deki baraj göllerine bırakılarak zenginleştirilmelerinin sağlanacağı ifade edildi.

Bu çalışmayla bölge ekonomisi ve istihdama katkıda bulunulacağı ve yöre insanının kaliteli proteini ucuza tüketmesine olanak sağlandığı kaydedildi.