İSTANBUL 19°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Ekim 2020 Cuma / 21 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8847
  • EURO
    9,3201
  • ALTIN
    488.085
  • BIST100
    1162.21
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bölge ekonomisi ve istihdama katkı sunacak: 10 milyon balık yavrusu baraj göletlerine bırakılacak
Güncel

Bölge ekonomisi ve istihdama katkı sunacak: 10 milyon balık yavrusu baraj göletlerine bırakılacak

Devlet Su İşleri (DSİ) 15. Bölge Müdürlüğünce Atatürk Barajı'nda yetiştirilen ve hasadına başlanan 10 milyon balık yavrusu, baraj göletlerine salınacak. Bu çalışmayla bölge ekonomisi ve istihdama katkıda bulunulacağı ve yöre insanının kaliteli proteini ucuza tüketmesine olanak sağlandığı kaydedildi.

AA09 Ekim 2020 Cuma 17:14 - Güncelleme: 09 Ekim 2020 Cuma 17:14
ABONE OL

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki 7 su ürünü istasyonunun en büyüğü konumundaki balık üretme tesisinde bu yıl 7 milyon sazan ve Fırat havzasının endemik türlerinden 3 milyon şabut balığı yavrusu üretildiği belirtildi.

Ekolojik dengenin korunması ve balık türlerinin neslinin devamlılığı için milyonlarca balık yavrusunun Güneydoğu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'deki baraj göllerine bırakılarak zenginleştirilmelerinin sağlanacağı ifade edildi.

Bu çalışmayla bölge ekonomisi ve istihdama katkıda bulunulacağı ve yöre insanının kaliteli proteini ucuza tüketmesine olanak sağlandığı kaydedildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.