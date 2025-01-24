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Bölge halkı PKK zulmüne isyan etti: Allah'tan bu belayı def etmesini diliyoruz

Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) Duhok Sorumlusu Serbest Lezgin, terör örgütü PKK'nın bölgede vatandaşları, yöneticileri ve Peşmergeleri yıllardır hedef aldığını belirterek, 'Allah'tan bu belayı (PKK) üzerimizden def etmesini diliyoruz. Halkımıza bunca yıldır devam eden zulmün sona ermesini diliyoruz.' dedi.

AA24 Ocak 2025 Cuma 20:14 - Güncelleme:
Bölge halkı PKK zulmüne isyan etti: Allah'tan bu belayı def etmesini diliyoruz
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) eski Peşmerge Bakan Yardımcısı ve KDP Duhok Sorumlusu Lezgin, terör örgütü PKK tarafından Zaho'da öldürülen Irak sınır muhafızı Mevan Naci'nin Duhok'taki cenaze töreninde konuştu.

PKK'lı teröristlerin öldürdüğü 2 asker nedeniyle çok büyük bir acı içinde olduklarını belirten Lezgin, "(PKK) Hiçbir sebep olmadan on yıllardır halkımıza zulmediliyor. Sürekli olarak yöneticilerimiz şehit ediliyor, yollara TNT yerleştirilip araçları patlatılıyor ve Peşmergelerimiz şehit ediliyor." ifadelerini kullandı.

Lezgin, terör örgütü PKK'nın IKBY'de kirli planlar kurduğu ve siyasetçileri hedef aldığını vurgulayarak, PKK'lı teröristlerin askerlik görevlerini yapan Mevan Naci ve Ali Ramazan gibi askerleri öldürdüğünü söyledi.

"ZULMEDENLER (PKK) DEVAM EDEMEYECEKLERİNİ ÇOK İYİ BİLİYOR"

Terör örgütünün onlarca yıldır IKBY halkına karşı zulüm yaptığına dikkati çeken Lezgin, şöyle konuştu:

"Biz de bilmiyoruz, kendileri de bilmiyor. PKK ne istiyor? PKK ülkemizde ne arıyor ve ne istiyor? Bunların kim olduğunu ve nereden geldiğini de bilmiyoruz. Bunlar sadece birkaç silahlı teröristten oluşuyor ve 40 yıldır bu örgütün hiçbir icraatı olmamıştır.

Kürtlere ve Kürdistan Bölgesi'ne büyük zarar veriyorlar. Özellikle de KDP ve Badinan bölgesine zarar veriyorlar. Şu an cenazesinde bulunduğumuz kardeşimiz ilk şehit değil ve son şehit de olmayacak. Halkımız daima kurban olmuştur. Köylerdeki sivil halkımız, çiftçilik yapanlar, günahsız masum vatandaşlarımız kendi evlerinde bu örgüt tarafından şehit ediliyor."

Lezgin bugün hayatını kaybeden 2 Peşmergenin görevleri başındayken hiçbir sebep yokken PKK'lı teröristler tarafından öldürüldüğünün altını çizdi.

BÜYÜK BEDELLER ÖDENDİDİĞİNİ BELİRTTİ

"Allah'tan bu belayı (PKK) üzerimizden def etmesini diliyoruz. Halkımıza bunca yıldır devam eden zulmün sona ermesini diliyoruz." diyen Lezgin, bölgede PKK'nın varlığı nedeniyle büyük bedeller ödendiğini dile getirdi.

Lezgin, "Bu şartların değişeceğini bilmeliyiz. Bu böyle devam edemez. Zulmedenler (PKK) devam edemeyeceklerini çok iyi biliyor." dedi.

  • PKK saldırıları
  • KDP Duhok
  • Peşmergeler

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