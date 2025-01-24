Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) eski Peşmerge Bakan Yardımcısı ve KDP Duhok Sorumlusu Lezgin, terör örgütü PKK tarafından Zaho'da öldürülen Irak sınır muhafızı Mevan Naci'nin Duhok'taki cenaze töreninde konuştu.

PKK'lı teröristlerin öldürdüğü 2 asker nedeniyle çok büyük bir acı içinde olduklarını belirten Lezgin, "(PKK) Hiçbir sebep olmadan on yıllardır halkımıza zulmediliyor. Sürekli olarak yöneticilerimiz şehit ediliyor, yollara TNT yerleştirilip araçları patlatılıyor ve Peşmergelerimiz şehit ediliyor." ifadelerini kullandı.

Lezgin, terör örgütü PKK'nın IKBY'de kirli planlar kurduğu ve siyasetçileri hedef aldığını vurgulayarak, PKK'lı teröristlerin askerlik görevlerini yapan Mevan Naci ve Ali Ramazan gibi askerleri öldürdüğünü söyledi.

"ZULMEDENLER (PKK) DEVAM EDEMEYECEKLERİNİ ÇOK İYİ BİLİYOR"

Terör örgütünün onlarca yıldır IKBY halkına karşı zulüm yaptığına dikkati çeken Lezgin, şöyle konuştu:

"Biz de bilmiyoruz, kendileri de bilmiyor. PKK ne istiyor? PKK ülkemizde ne arıyor ve ne istiyor? Bunların kim olduğunu ve nereden geldiğini de bilmiyoruz. Bunlar sadece birkaç silahlı teröristten oluşuyor ve 40 yıldır bu örgütün hiçbir icraatı olmamıştır.

Kürtlere ve Kürdistan Bölgesi'ne büyük zarar veriyorlar. Özellikle de KDP ve Badinan bölgesine zarar veriyorlar. Şu an cenazesinde bulunduğumuz kardeşimiz ilk şehit değil ve son şehit de olmayacak. Halkımız daima kurban olmuştur. Köylerdeki sivil halkımız, çiftçilik yapanlar, günahsız masum vatandaşlarımız kendi evlerinde bu örgüt tarafından şehit ediliyor."

Lezgin bugün hayatını kaybeden 2 Peşmergenin görevleri başındayken hiçbir sebep yokken PKK'lı teröristler tarafından öldürüldüğünün altını çizdi.

"Allah'tan bu belayı (PKK) üzerimizden def etmesini diliyoruz. Halkımıza bunca yıldır devam eden zulmün sona ermesini diliyoruz." diyen Lezgin, bölgede PKK'nın varlığı nedeniyle büyük bedeller ödendiğini dile getirdi.

Lezgin, "Bu şartların değişeceğini bilmeliyiz. Bu böyle devam edemez. Zulmedenler (PKK) devam edemeyeceklerini çok iyi biliyor." dedi.