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Bölgede gerilim had safhada! Terör örgütü PKK/YPG'ye süre verdiler

Münbiç'in ileri gelen Arap aşiretleri dayatmalardan vazgeçilmesi için terör örgütü PKK/YPG'ye için 1 hafta süre verdi.

08 Haziran 2021 Salı 13:31 - Güncelleme: 08 Haziran 2021 Salı 13:45
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Terör örgütünün işgal ettiği Suriye'deki Münbiç bölgesinde örgütün sözde askerlik adı altında onlarca Arap gencini silah zoruyla eğitim kamplarına götürmesi üzerine geçtiğimiz hafta başlayan olaylar devam ediyor.

TRTHaber'in haberine göre; Terör örgütü, işgali altında bulundurduğu bölgelerde uzun süredir yerel halkı zorla askere almaya çalışıyor. Ancak halk terör örgütüne boyun eğmiyor. Münbiç'te geçtiğimiz hafta yapılan terör örgütü karşıtı gösterilere eli kanlı örgüt, ağır silahlarla müdahale etti; 9 sivil hayatını kaybetti, 30 sivil yaralandı.

AŞİRETLERDEN TERÖR ÖRGÜTÜNE SÜRE

Öte yandan, Münbiç'in ileri gelen Arap aşiretleri terör örgütü PKK/YPG'ye bazı dayatmalardan vazgeçmesi için 1 hafta süre tanıdı. Terör örgütü ayrıca 15 Mayıs'tan bugüne kadar sivillere ait 14 bin dönüm ekili araziyi ateşe verdi.

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