22 Eylül 2025 Pazartesi
  Bölgede kışı aratmayan manzaralar oluştu! Yeni güne kar altında başladılar
Güncel

Bölgede kışı aratmayan manzaralar oluştu! Yeni güne kar altında başladılar

Ardahan ve Kars'ta etkili olan soğuk hava yükseklerde, kar yağışı ve sise dönüştü.

22 Eylül 2025 Pazartesi 10:38
Bölgede kışı aratmayan manzaralar oluştu! Yeni güne kar altında başladılar
Ardahan genelinde etkili olan soğuk hava yükseklerde, kar yağışı ve sise dönüştü.

Yağışla Ardahan-Artvin arasındaki 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Yaylası beyaza büründü.

Yoğun sisin etkili olduğu yaylada, kışı aratmayan manzaralar oluştu.

KARS

Kars'ın Kağızman ilçesinin yüksek noktalarında da kar yağışı etkisini gösterdi.

Hava sıcaklığının 7 dereceye düştüğü ilçenin yüksek kesimlerine kar yağdı.

Kağızman ilçesini çevreleyen dağlar beyaza büründü.

Ayrıca il genelinde de soğuk hava etkisini sürdürüyor.

