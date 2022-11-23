Bölgedeki etkisi diğerlerinden farklı! ''Türk uçakları birdenbire çıkıveriyor''

Türkiye, Rusya ve İsrail'in hava operasyonlarının Suriye savaşında yeni bir dönemin parçası olduğuna işaret eden Batı basını, Suriye'deki yeni gelişmeleri ele aldı.



Haberde, "Suriye'nin kuzeyinde bir savaş uçağı yaklaşırken genelde kendine has bir ses çıkararak aşağıdakilerin uçağın kime ait olduğunu ve saklanmaları gerekip gerekmediğini anlamasını sağlar. Ancak son birkaç gün hiç olmadığı kadar zor oldu zira üç ülkenin hava kuvvetleri ihtilaflı gördüğü bölgede birçok hedefi vurdu" denildi.

Yazıda, İdlib'de yerinden edilmiş Suriyeli Mustafa Shabanda'nın düşüncelerine yer verildi. Suriyeli Shabanda, "Rus ve Suriye uçaklarının sesini biliyoruz. Eskiler ve çok uzaktan duyabiliyorsunuz. Türk uçakları ise farklı. Birdenbire çıkıveriyorlar ve bir bakıyorsunuz aynı şekilde gitmişler. Bizi rahatsız etmiyorlar çünkü PKK/YPG'li teröristlerin peşindeler" dedi.

Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlattığı Pençe Kılıç Harekatı'nın bir kara operasyonunun habercisi olarak görüldüğü vurgulandı. Türkiye'nin kara harekatı yapacağı noktaların başında Tel Abyad olduğu ifade edildi.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki terör varlığına yönelik başlattığı operasyonların YPG/PKK'yı sınırdan uzaklaştırmada başarılı olduğuna da vurgu yapıldı.