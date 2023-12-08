İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Aralık 2023 Cuma / 26 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9897
  • EURO
    31,2607
  • ALTIN
    1889.81
  • BIST100
    7951.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bölgenin ''oksijen deposu'' olacak! 45 bin metrekarelik dev yapı için geri sayım başladı
Güncel

Bölgenin ''oksijen deposu'' olacak! 45 bin metrekarelik dev yapı için geri sayım başladı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kartaltepe Mahallesi'ndeki eski Pancar Motor Fabrikası alanında inşa edilen Bayrampaşa Millet Bahçesi, bölgenin 'oksijen deposu' olma özelliğini taşıyor.

AA8 Aralık 2023 Cuma 12:27 - Güncelleme:
Bölgenin ''oksijen deposu'' olacak! 45 bin metrekarelik dev yapı için geri sayım başladı
ABONE OL

Tematik bahçelerle donatılan dev park, çocuk oyun alanları, etkinlik ve pilates bölümleri, yürüyüş ve bisiklet yolları, koşu parkuru gibi vatandaşların aileleri ile vakit geçirebileceği çok sayıda özellik içeriyor.

Zemin altında 200 araçlık otoparkı da bulunan bahçede, biyolojik gölet ve kuru havuz da yer alıyor. Müze ve kütüphaneler, çim amfiler, millet kıraathanesi ve gül bahçesi gibi alanlar da bahçenin doğal ambiyansına eşlik ediyor.

"ÇOK YAKIN BİR ZAMANDA HALKIMIZIN HİZMETİNE SUNACAĞIZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, sosyal belediyecilik anlayışı ile kenti güzelleştirmeye devam ettiklerini, ilçenin kimliğine yaraşır biçimde millet bahçesi inşa ederek, betona değil yeşile ve geleceğe yatırım yaptıklarını kaydetti.

Vatandaşların keyifle zaman geçirebileceği bahçenin birçok özellik barındırdığını aktaran Aydıner, "Bölgeye ve İstanbul'a nefes aldıracak dev parkın inşaatı büyük oranda tamamlandı. İnşallah çok yakın bir zamanda halkımızın hizmetine sunacağız." açıklamasını yaptı.

Millet bahçesinin hikayesinin, yerli ve milli duygularla merhum Başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kurduğu Pancar Motor Fabrikası ile başladığına işaret eden Aydıner, baskılar sonucu kapatılan ve uzun süre kaderine terk edilen fabrikanın bulunduğu alana yüzlerce konut yapılarak betona dönüştürülmek istendiğini ancak Erbakan'ın mirasına sahip çıkarak yeşil alan olarak değerlendirilmesi için büyük mücadele verdiklerini anlattı.

Aydıner, bu projeyi belediyenin "ustalık eseri" olarak gördüklerini aktararak, bahçenin bölge halkının yaşamına renk katacağını, gelecek kuşaklara güzel bir miras olacağını belirtti.

  • Bayrampaşa Bahçe
  • Kartaltepe Oksijen
  • Millet Parkı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.