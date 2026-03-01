Bölgesel gerilim uçuşları vurdu! İGA'dan yolculara seferler hakkında uyarı

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, İran ve Körfez ülkeleri hava sahasında yaşanan gelişmelerden dolayı, yolculara biletli oldukları hava yolu şirketlerinden uçuş durumlarıyla ilgili güncel bilgiyi teyit etmeleri uyarısında bulundu.

İGA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"İran ve özellikle Körfez bölgesindeki gelişmeler nedeniyle hava sahası kullanımında düzenlemeler söz konusu olabilmektedir. İGA İstanbul Havalimanı'nda ise misafirlerimize sunduğumuz hizmetler kesintisiz olarak devam etmektedir. Yolcularımızın seyahat deneyimi ve güvenliği en öncelikli konularımız arasında yer almaktadır. Uçuş güvenliği kapsamında farklı noktalardan havalimanımıza yönlendirilen (divert) tüm seferlere gerekli operasyonel destek sağlanmaktadır. Yolcularımızın havalimanına gelmeden önce uçuş durumlarıyla ilgili güncel bilgiyi ilgili hava yolu şirketlerinden teyit etmelerini önemle rica ederiz."