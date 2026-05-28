  • Bölgesel ve küresel gelişmeler masada! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı Tebbun ile görüştü
Bölgesel ve küresel gelişmeler masada! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı Tebbun ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Cezayir ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

28 Mayıs 2026 Perşembe 20:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde liderler, Türkiye-Cezayir ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Cezayir arasındaki iş birliğinin başta ticaret, enerji ve savunma sanayii olmak üzere, tüm alanlarda daha ileri taşınması için çalıştıklarını ifade etti.

Erdoğan, Türkiye olarak bölgede ve dünyada barış ve istikrarın sağlanması için gayretlerin artırılarak sürdürüleceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un ve kardeş Cezayir halkının Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

