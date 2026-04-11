Bölgesel ve küresel güvenlik masada! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Fransa ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilgili ülkelerle birlikte desteklediği diplomatik çabaların (ABD-İsrail/İran Savaşı) ateşkes sürecinde önemli rol oynadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'a yönelik saldırılarda ateşkes sürecini sabote edebilecek girişimlere fırsat verilmemesini, Türkiye'nin sürece katkı sunmaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki barış planının ikinci aşamasının başlatılmasının önemli olduğunu, bu konuda yakalanan ivmeyi kaybetmemek gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron görüşmede, Hürmüz'de uluslararası hukuk temelinde seyrüsefer serbestisinin sağlanması ve Suriye'deki gelişmeleri de etraflıca ele aldı.