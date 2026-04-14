  Bölgeye 784 milyon liralık dev üs! 1500 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak
Bölgeye 784 milyon liralık dev üs! 1500 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'nun bereketli topraklarının 784 milyon liralık dev yatırımla hayvancılığın merkezlerinden biri olacağını bildirdi.

AA14 Nisan 2026 Salı 09:33 - Güncelleme:
Yumaklı, NSosyal hesabından Kastamonu'da yapılan Devrekani Besi Organize Tarım Bölgesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Projenin yatırım tutarına dikkati çeken Yumaklı, "Kastamonu'nun bereketli toprakları 784 milyon liralık dev yatırımla hayvancılığın merkezlerinden biri oluyor." ifadesini kullandı.

Yumaklı, projenin detaylarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Devrekani Besi Organize Tarım Bölgemizin altyapı inşaatında yüzde 92 seviyesine ulaştık. Kısa sürede yatırımcıların hizmetine sunulacak OTB, tamamen faaliyete geçtiğinde 19 bin 100 baş kapasiteye ve yıllık 8 bin 500 ton et üretimine ulaşacak. 1500 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak. Üretim gücümüzü artırıyor, gıda arz güvenliğimizi teknoloji ve modern altyapı ile inşa ediyoruz."

