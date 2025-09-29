İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Eylül 2025 Pazartesi / 7 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5806
  • EURO
    48,7599
  • ALTIN
    5104.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bölgeye intikal tamamlandı: Türk askeriyle daha güçlüyüz
Güncel

Bölgeye intikal tamamlandı: Türk askeriyle daha güçlüyüz

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), ihtiyat birliği rotasyon planlanması kapsamında görevlendirilen Türk ihtiyat taburunun Kosova'ya intikalinin tamamlandığını duyurdu. Türk ihtiyat taburunun, KFOR'un operasyonel esnekliğini ve gelişen güvenlik durumlarına cevap verme hazırlığını güçlendireceğine vurgu yapıldı.

AA29 Eylül 2025 Pazartesi 13:41 - Güncelleme:
Bölgeye intikal tamamlandı: Türk askeriyle daha güçlüyüz
ABONE OL

KFOR'un sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Türk ihtiyat taburunun Kosova'ya intikalinin tamamlandığı ve bölgedeki "Çok Uluslu Tabur"dan görevi devraldığı belirtildi.

Paylaşımda, Türk ihtiyat taburunun, önümüzdeki aylarda KFOR birlikleriyle bir dizi faaliyet yürüteceği ve güvenlik durumundaki gelişmelere yanıt olarak görevlendirileceği kaydedildi.

Türk ihtiyat taburunun, KFOR'un operasyonel esnekliğini ve gelişen güvenlik durumlarına yanıt verme hazırlığını güçlendireceğine vurgu yapıldı.

Güvenlik ve istikrarı sağlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı uyarınca 12 Haziran 1999'da Kosova'da göreve başlayan KFOR'da, NATO üyesi ve NATO üyesi olmayan 33 ülkeden 4 bin 500'ün üzerinde uluslararası askeri personel görev yapıyor.

Türk askeri, 1999'dan bu yana Kosova'da KFOR bünyesinde görev yapıyor.

Öte yandan Türkiye, KFOR'un komutasını 3 Ekim'den itibaren bir yıllığına devralacak.

ÖNERİLEN VİDEO

MSB'den Preveze Deniz Zaferi paylaşımı: Ufuklarda şan, denizlerde kudret!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.