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Bölgeye uçaklar ve helikopterler sevk edildi! Bursa'da orman yangını

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çam ormanlarında yangın çıktı. Bölgeye uçaklar ve helikopterin yanısıra karadan da orman ekipleri sevk edildi.

IHA4 Haziran 2024 Salı 14:11 - Güncelleme:
Bölgeye uçaklar ve helikopterler sevk edildi! Bursa'da orman yangını
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Edinilen bilgiye göre, Topuk Mahallesi ile Göktepe Mahallesi arasındaki ormanlık alanda saat 13.30 sularında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangında çam ağaçlarının yandığı, bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü ile Orhaneli Belediyesi'nden itfaiye ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi.

Öte yandan Balıkesir Edremit'te konuşlu 2 adet AT 805 tipi yangın söndürme uçağının bölgeye intikal ettirildiği, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nden de bir helikopterin müdahaleye başladığı belirtildi.

Bursa'da bugün hava sıcaklığının 37 dereceye kadar ulaştığı ifade edilirken, söndürme çalışması sürüyor.

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