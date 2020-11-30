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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Bölgeyi MHP ile korkutup HDP'ye mecbur bırakıyorlar

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşayan insanların MHP ile korkutulup HDP'ye mecbur bırakıldığını söyledi.

IHA30 Kasım 2020 Pazartesi 16:38 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 16:44
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Önceki gün sosyal medya hesabından Kürtlerle ilgili problemlerin Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte çözülebileceğini dile getiren Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, bugün yaptığı paylaşımda ise bölge insanının Milliyetçi Hareket Partisi ile korkutulup Halkların Demokratik Partisi’ne mecbur bırakıldığını belirtti. Millet İttifakı’nın elindeki argümanların çürütülebilmesi için Milliyetçi Hareket Partisi’nin bölgede bulunan kanaat önderleri ve Sivil Toplum Kuruluşları ile bir araya gelmesine bağlayan Başkan Sayan, devamında ise şu ifadeleri kullandı:

“MHP, bölgedeki kanaat önderi, sivil toplum teşkilatları, mele ve seyid’lerle bir araya gelirse, millet ittifakının elindeki argümanların nasıl bir bir çürütüldüğünü birlikte göreceğiz. Bütün korkuları MHP ile bölgenin kucaklaşması. Bölgeyi MHP ile korkutup HDP’ye mecbur bırakıyorlar.”

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