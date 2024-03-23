Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol: Belediyede koltukta oturarak tecrübe kazanılmıyor

AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammet Emin Demirkol, Gençlik ve Spor Bakanlığı eliyle amatör spor kulüplerine 6 milyon, Boluspor'a 5 milyon olmak üzere, toplam 11 milyon lira destek kazandırdı.

Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu binasında düzenlenen çek takdim programında konuşan Federasyon Başkanı Cemalettin Metin, Demirkol'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Taleplerini kendisine iletmelerinin ardından Demirkol'un Ankara ve İstanbul'da temaslarda bulunduğunu aktaran Metin, "İstişareler sonucu Bolu'daki 105 amatör spor kulübüne Bolu tarihinde görülmemiş bir meblağ olan 6 milyon lira nakit yardımı kendi çabasıyla kazandırdı. Ödeme dün itibarıyla Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü hesabına geçmiş bulunuyor. Hem amatör spor kulüplerimiz adına hem federasyonumuz hem de şahsım adına kendilerine şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

- "BUNLAR DAHA İŞİN DEMOSU"

Demirkol da Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın Bolu ziyaretine değinerek "Belediye başkan adayı olarak bu gayretli çalışmalarımız sonucunda kendileri de bizim bu heyecanımıza şahit oldular ve amatör spor kulüplerimize 6 milyon lira sözü verdiler. Para, cuma günü itibarıyla da hesaplara geçti." dedi.

Boluspor Kulübü Başkanı Savaş Abak ile yapılan görüşmelerin ardından kulübün durumunun Bakan Bak'a iletildiğini aktaran Demirkol, kulübe 5 milyon lira destek aktarıldığını kaydetti.

Kentteki spor yatırımları hakkında bilgi veren Demirkol, Karaçayır'da bulunan spor sahalarının tadilatı ve tribün yapımı için de 22 milyon liralık ödenek sözü aldığını bildirdi.

Demirkol, destekleri parti ve isimlerin ötesinde Bolulular adına aldıklarının altını çizerek stadyum yapımı için de ayrıca Bakanlık desteği alınacağını ifade etti.

Bolu Belediyesinin son 5 yılda amatör spor kulüplerine verdiği desteğin 12 katını 5 gün içerisinde şehre kazandırdıklarına işaret eden Demirkol, şöyle devam etti:

"El ele verdiğimizde çırpındığımızda gayret gösterdiğimizde neleri yaptığımızı hep beraber gördük. Bolu'da sadece yatırımı değil, hayal etme gücümüzü de kaybetmişiz. O yüzden Bolulular olarak hayal ettik, stadyum dedik. İlk defa Bakan'ımıza ilimizde söz verdirdik ve sonrasında hayal gibi görülen rakamlar tarihte ilk defa yine amatör spor kulüplerimize geldi. Boluspor'la ilgili rakamı getireceğimizi söylediğimizde 'Olmaz.' denildi. Adayken 5 milyon lirayla Boluspor'a nefes aldırdık. Bunlar daha işin demosu."

Demirkol, 31 Mart'ta halkın idaresinin sandıktan çıkacağını belirterek kendisine görev verildiğinde yapmış olduklarının kat ve kat fazlasını stadyumla hastaneyle bilim merkeziyle şehre kazandıracağını kaydetti.

- "BELEDİYEDE KOLTUKTA OTURARAK TECRÜBE KAZANILMIYOR"

Belediyenin heyecan, samimiyet ve iş bilmekten geçtiğini dile getiren Demirkol, "Belediyede koltukta oturarak tecrübe kazanılmıyor. Belediyede makam odasında bulunmakla tecrübe kazanılsaydı, belediyedeki vazo çok daha tecrübeli olurdu. Buradaki mevzu çalışmak, gayret göstermek ve iş yapmaktır. Belediyede vakit geçirmekle tecrübe kazanılmıyor, iş yapmakla tecrübe kazanılıyor." ifadelerini kullandı.

Demirkol, Bolu'yu ziyaret eden Bakan Bak ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehre hizmet etme heyecanıyla yanıyoruz. Bu heyecanımızı gören bakanlarımız bizi destekliyorlar, Bolu'muzu destekliyorlar. Palavra olmadığını, bunun bir hayal olmadığını işte bu çek ve Boluspor'a takdim edeceğimiz 5 milyon lira ve artı 22 milyonluk daha, seçim olmadan gelecek ödemeyle neler kazandığımızı tüm Bolu halkı görmüş oldu. Bolu heyecanıyla yanan bütün hemşehrilerimizle Bolu'yu ileriye götürürüz. Onlar da bu heyecana katılsınlar, onlara tavsiyemdir."

Konuşmaların ardından Demirkol ile AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, Metin'e çeki takdim etti.

Törene, Bolu'daki amatör spor kulüplerinin başkan ve yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.