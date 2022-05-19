Kemal Kılıçdaroğlu'nun Arap sermayesini tehdit eden Arapça paylaşımının ardından Bolu Belediyesi, sığınmacılara yönelik "Artık istenmiyorsunuz" yazılı Arapça afişler hazırladı. Sık sık sığınmacılarla ilgili söylemleri, sığınmacılara yönelik su ve nikah işlemleriyle ilgili ücret artışı istemesiyle gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu kez bilboardlara astırdığı ilanla dikkat çekti.

Tanju Özcan'ın isminin yazılı olduğu, 'Bolu Belediyesi'nden geçici sığınmacılara son çağrı' başlıklı Türkçe ve Arapça yazılan ilanda, "Geçici sığınmacılara sesleniyorum; 11 yıl önce ülkemize misafir olarak geldiğinizi söylediniz. Artık bu misafirlik fazla uzadı. Bu şartlarda artık sizinle paylaşacak ekmeğimiz ve suyumuz kalmadı. Geldiğiniz gibi gitme zamanınız geldi. Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize" ifadelerine yer verildi. Irkçı ilanlar büyük tepki çekti.