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  • Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan tepki çeken adım! Irkçı afişler astırdı
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan tepki çeken adım! Irkçı afişler astırdı

Bolu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tanju Özcan ırkçılıkta sınır tanımayan hareketlerine bir yenisini daha ekledi. Sığınmacıların sularını kesen, kentteki yabancı uyrukluların nikah ücretinin 100 kat artırılarak 100 bin liraya yükseltilmesi için teklif veren Özcan son olarak mültecilere yönelik “Artık istenmiyorsunuz” yazılı Arapça afişler hazırlattı.

19 Mayıs 2022 Perşembe 09:20 - Güncelleme:
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun Arap sermayesini tehdit eden Arapça paylaşımının ardından Bolu Belediyesi, sığınmacılara yönelik "Artık istenmiyorsunuz" yazılı Arapça afişler hazırladı. Sık sık sığınmacılarla ilgili söylemleri, sığınmacılara yönelik su ve nikah işlemleriyle ilgili ücret artışı istemesiyle gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu kez bilboardlara astırdığı ilanla dikkat çekti.

Tanju Özcan'ın isminin yazılı olduğu, 'Bolu Belediyesi'nden geçici sığınmacılara son çağrı' başlıklı Türkçe ve Arapça yazılan ilanda, "Geçici sığınmacılara sesleniyorum; 11 yıl önce ülkemize misafir olarak geldiğinizi söylediniz. Artık bu misafirlik fazla uzadı. Bu şartlarda artık sizinle paylaşacak ekmeğimiz ve suyumuz kalmadı. Geldiğiniz gibi gitme zamanınız geldi. Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize" ifadelerine yer verildi. Irkçı ilanlar büyük tepki çekti.

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