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Bolu Belediyesi'nde hareketli saatler: Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve bir itfaiye personeli, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilmişti. Son dakika gelişmesiyle Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür vekili Kenan Coşkun ve itfaiye personeli İrfan Acar tutuklandı.

AA26 Ocak 2025 Pazar 22:50 - Güncelleme:
Bolu Belediyesi'nde hareketli saatler: Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı
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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne gönderilen Gülener, Coşkun ve Acar ile otelin iç mimarı A.B'nin savcılık sorguları tamamlandı.

İç mimar A.B. sorgusunun ardından salıverilirken, Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Gülener, Coşkun ve Acar tutuklandı.

Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 18'e yükseldi.

Gazelle Otel Genel Müdürü A.D'nin ise adliyedeki işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 15 zanlı tutuklanmış, 6 kişi adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

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