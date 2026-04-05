  • Bolu Belediyesi'nde 'irtikap' operasyonu derinleşiyor! 3 isim adliyeye sevk edildi
Güncel

Bolu Belediyesi'nde 'irtikap' operasyonu derinleşiyor! 3 isim adliyeye sevk edildi

CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklanmasının ardından, dün sabah belediye binasında jandarma ekiplerince gerçekleştirilen 5 saatlik arama sonucunda gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Aralarında CHP'li meclis üyesi ve mali işler müdürünün de bulunduğu şüphelilerle birlikte, çok sayıda dijital materyal ve evrak inceleme altına alınmak üzere savcılığa götürüldü.

AA5 Nisan 2026 Pazar 15:14
Bolu Belediyesi'nde 'irtikap' operasyonu derinleşiyor! 3 isim adliyeye sevk edildi
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Belediye Meclisi üyesi C.T, Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü N.A. ve BolSev Yönetim Kurulu Başkanı A.S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye getirilen zanlıların savcılık sorguları devam ediyor.

Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta "irtikap" operasyonu düzenlenmiş, Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Mali Hizmetler Müdürü N.A, BolSev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı A.S, belediye meclisi üyeleri H.E.S, B.Ö. ve C.G, eski Zabıta Müdürü H.Y, eski İnsan Kaynakları Müdürü ve mevcut İtfaiye Müdürü M.A, eski Yazı İşleri Müdürü T.A, eski belediye meclisi üyesi ve Bolu Bel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı E.T, İmar Müdürü S.P. ile imar müdürlüğü personeli Y.B. gözaltına alınmıştı.

Tanju Özcan ile Süleyman Can tutuklanmış, diğer 11 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Özcan, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştı.

Soruşturma kapsamında dün, Belediye Meclisi üyesi C.T'nin yanı sıra daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü N.A. ve BolSev Yönetim Kurulu Başkanı A.S. yeniden gözaltına alınmış, jandarma tarafından belediye binasında ve zanlıların ev, iş yeri ve araçlarında da arama yapılmıştı.

