Bolu Belediyesi'nde yeni atama... Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Çıngı oldu

Bolu Belediye Başkanvekili M. Tuna Özcan imzasıyla yayımlanan karara göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Meclis Üyesi Fırat Çıngı, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Bolu Belediyesinde başkan yardımcılığı makamları, farklı zamanlarda gelen tutuklamalarla boşalmıştı.





Belediye Başkan Yardımcıları Süleyman Can ve Leyla Beykoz farklı suçlamalarla yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklu bulunurken, bir diğer Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ise 78 kişinin yaşamını yitirdiği Kartalkaya yangın faciası davası çerçevesinde cezaevinde yer alıyor.

Yeni Başkan Yardımcısı Fırat Çıngı, 1979 yılında Van'da dünyaya geldi. Bolu Sakarya İlkokulu ve İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nin ardından Ankara Gazi Anadolu Lisesi'nden mezun olan Çıngı, yükseköğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamladı. 2002-2006 yılları arasında İTÜ'de Araştırma Görevlisi olarak görev yapan ve akademik çalışmalarını sürdüren Çıngı, daha sonra aile şirketi olan Yeni Güney İnşaat'ta yöneticilik yapmaya başladı. İzzet Baysal Vakfı projeleri ve İl Özel İdaresi başta olmak üzere kamu ve özel sektörde çok sayıda altyapı ve üstyapı projesini hayata geçiren Çıngı, çok iyi derecede İngilizce ve İspanyolca biliyor.