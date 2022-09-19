İSTANBUL 23°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Eylül 2022 Pazartesi / 23 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2833
  • EURO
    18,2761
  • ALTIN
    980.361
  • BIST100
    3377.33
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bolu Belediyesi'nden utanç verici hareket! Hatice Nine gözyaşlarına boğuldu
Güncel

Bolu Belediyesi'nden utanç verici hareket! Hatice Nine gözyaşlarına boğuldu

Bolu Belediyesi'nin zabıtaları, Hatice Nine'nin ormandan topladığı ahududuları satmasına izin vermedi. 75 yaşındaki kadın, yere saçılan meyvelerin başında gözyaşı döktü.

19 Eylül 2022 Pazartesi 08:34 - Güncelleme:
ABONE OL

Bolu'da Hatice E.'nin (75) toplayıp kentin en işlek caddesinde sattığı meyvelere, izinsiz satış yaptığı gerekçesiyle zabıta el koydu. Bu sırada yaşanan arbedede Hatice E., topladığı ahududuları yere dökülünce ağladı. Çevredekilerin tepki gösterdiği zabıta ekipleri, bölgeden ayrıldı. Ağlayan Hatice E. çevredekiler tarafından teselli edildi.

Hatice E., "Buraya oturdum. Sadece bu ürünlerim var. Köşeye koymuştum. Zabıtalar geldi. Hiç konuşmadan hepsini derlediler, topladılar. Ben vermek istemedim. Biri beni itekledi, kovalarımı aldı. Özellikle yere döktü. Ben bunları dikenlerin içinden topladım" dedi.

CHP'li Bolu Belediyesi, ürünlerin Hatice Nine tarafından yere döküdüğünü iddia etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.