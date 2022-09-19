Bolu'da Hatice E.'nin (75) toplayıp kentin en işlek caddesinde sattığı meyvelere, izinsiz satış yaptığı gerekçesiyle zabıta el koydu. Bu sırada yaşanan arbedede Hatice E., topladığı ahududuları yere dökülünce ağladı. Çevredekilerin tepki gösterdiği zabıta ekipleri, bölgeden ayrıldı. Ağlayan Hatice E. çevredekiler tarafından teselli edildi.

Hatice E., "Buraya oturdum. Sadece bu ürünlerim var. Köşeye koymuştum. Zabıtalar geldi. Hiç konuşmadan hepsini derlediler, topladılar. Ben vermek istemedim. Biri beni itekledi, kovalarımı aldı. Özellikle yere döktü. Ben bunları dikenlerin içinden topladım" dedi.

CHP'li Bolu Belediyesi, ürünlerin Hatice Nine tarafından yere döküdüğünü iddia etti.