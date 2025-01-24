Bolu Belediyesi'nin yalanı ortaya çıktı! 8 tane asli eksiklik ihbar edilmemiş

Bakan Ersoy, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Ersoy, yetki tartışmalarına değindi.

Bakan Ersoy, turizm açısından potansiyeli olan bölgelerde Cumhurbaşkanı kararnamesi ile turizm merkezi ilan edildiğini ve imar planları yapma yetkisi ile turizm amaçlı kamu arazilerinin tahsisi yetkisinin Bakanlığa verildiğini söyledi.

Bunun dışında bir yetki almadıklarını ifade eden Ersoy, "Mücavir alanı dışında olduğu için ruhsat ve iskan yetkisi il Özel İdaresinde. Kültür ve Turizm Bakanlığı hiçbir zaman özel kanunla tanımlama yapılmıyorsa yetkili olmuyor." dedi.

Ersoy, 2021 öncesi belediye belgeli oteller olduğunu, sonrasında ilave olarak Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi alınmasının da eklendiğini ifade ederek, "Bazen bilgi kirliliği oluşturuluyor, belediyelerin yetkileri Bakanlığa devredilmiş gibi, böyle bir şey yok. Şimdi artık belediye belgesi yeterli değil, aynı zamanda Bakanlık belgesi alması gerekiyor. Birinci kriteri, belediye belgesi alması." ifadelerini kullandı.

Yangın yeterlilik belgesini sadece itfaiyelerin verdiğine dikkati çeken Ersoy, "İl Özel İdaresi diyor ki 'Sen bunları yetkili kurumlardan alıp bana getireceksin.' Türkiye'de resmi yetkili kurum sadece itfaiyelerdir. Kartalkaya'da yetkilendirmeyi Bolu İtfaiyesi veriyor. Bolu Belediyesi dışında başka bir belediyeden alamazsınız, Bolu ili sınırları içinde olduğunuz için. Yangın yeterlilik belgesini bir tek itfaiyeler veriyor. İl sınırları içinde bağlı olduğunuz belediyeler veriyor. İlçenin yeterliliği yoksa o zaman Bolu İtfaiyesi verir. İş yeri açmak için çalışma ruhsatını İl Özel İdaresi veriyor. Size listeyi veriyor, 'Bunları halledin gelin' diyor. Burada Bolu İtfaiyesi gerekli denetlemeleri yaptıktan sonra belgeyi veriyor." diye konuştu.

İl Özel İdaresinin, uygunlukları tamamsa iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verdiğini kaydeden Ersoy, "Bu bize gelince süreç başlıyor. Bakanlık işletmeye kontrolör gönderiyor. Kontrolörümüz nelere bakıyor? Turizmle ilgili süreçleri denetliyor. İş yeri açma ruhsatını görünce bizim için işlem tamam anlamına geliyor. Ana kuralımız bu. Bakanlık kontrolleri, tesisin niteliklerinin, standartlarının sınıflandırmasını yapıyor. Yıldızını, niteliğini denetliyor. Oda sayılarının yeterli olmasına bakıyoruz. Yatak kapasitesine bakıyoruz, minimum ve maksimum olarak. Tatil köyü, apart, pansiyon var tabii. Hepsi otel olarak olmuyor. Biz nitelik ve sınıflandırmasıyla ilgili denetimleri yapıyor ve sonra belgeyi veriyoruz." ifadelerini kullandı.

"İL ÖZEL İDAREYE VEYA KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA İHBARDA BULUNMASI GEREKİYOR"

Bolu Belediyesine yapılan ve sonra geri çekildiği belirtilen başvuru sonucu otelde 8 hatalı durumun ortaya çıktığını ifade eden Ersoy, şunları söyledi:

"Tahliye çıkışları, ışıklı yönlendirme levhaları, bina acil aydınlatma, elektrik tesisatı uygunluğu, söndürme gereçleri talimatları, algılama sistemleri ve yangın alarmı, paratoner, duman havalandırma ve tahliye gibi 8 asli eksiklik buluyor Bolu Belediyesi. Tespit yapıyor, bu tespiti yaptıktan sonra geri çekmek gibi bir şey olamaz. Normalde bu eksiklikleri tespit ettikten sonra İl Özel İdaresini veya Kültür ve Turizm Bakanlığını bilgilendirmeniz gerekiyor. Bolu Belediyesinin bu tespiti yaptıktan sonra düzeltmesi için süre vermesi gerekiyordu. O süreden sonra düzelmediyse, iş yeri açma çalışma ruhsatını düzenleyen İl Özel İdareye veya bir üste Kültür ve Turizm Bakanlığına ihbarda bulunması gerekiyor. Bunu dediği andan itibaren İl Özel İdaresi, Bakanlığa bile sorma gereği duymadan hemen kapatma verecekti, ruhsatını iptal edecekti. İl Özel İdaresi ruhsatı iptal ettiği için gidip kapatabilir. O andan itibaren zaten İl Özel İdare iş yeri açma çalışma ruhsatı yeterliliği düştüğü için otomatikman kapatma işlemini yapar, bize bilgi verir. Mücavir alanda olsaydı belediyeye başvuracaktı itfaiye. Siz bu gerçeği bildikten sonra başka işlem yapamazsınız. Siz tespit ettiniz, önünüze düşmedi. Siz bizzat talep üzerine gittiniz, tespitleri yaptınız. Artık bunun farkındasınız. Bu otelde ciddi problem var. 8 tane madde saymış."

Yasanın, Türkiye'de yangınla ilgili yeterlilik belgelerinin itfaiyelerden alındığını belirttiğini kaydeden Ersoy, "Mücavir alanda olsun olmasın. Bu belgeyi sadece ve sadece itfaiye verir. Biz Bakanlık olarak bu yeterlilik belgelerini sadece itfaiyelerden kabul ederiz. Yetki var, zorunluluk yok. Bunu ne kadar süreyle denetleyeceğinin keyfiyeti kuruma yani itfaiyeye bırakılmış." dedi.

Bakan Ersoy, itfaiyenin işletme talep ederse denetlemek zorunda olduğunu, 'Gelmiyorum.' diyemeyeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu, sadece işletme talep ederse gelmek zorunda değil, yetkiniz var, dilediğiniz periyotlarda denetim yapabilirsiniz. Kanun bu aslında. Alanda söz hakkı olan İl Özel İdare. Bu sizin itfaiyenizin yükümlülüğünü ortadan kaldırmıyor. Resmi işletmeler sadece yangın yeterlilik belgelerini itfaiyelerden alıyor. İtfaiyenin denetleme yetkisi var. Her işletmenin, Bolu'da bu oteller olarak bakalım. İlçe belediyeleri yeterli olmadığı için yeterli olan Bolu Belediyesi. Yeterlilik belgesi geçerli olduğu sürece tekrar tekrar denetleme yetkisini itfaiyeye veriyor. Bir yere yeterlilik yetkisi veriyorsanız, geçerlilik süresi boyunca denetimden siz yetkilisiniz. Yetkiniz var ama yükümlülüğünüz yok derken, bunun hangi periyotta denetleneceği keyfiyetini size bırakmış. İşletme talep ederse zorunlusunuz."

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'e yangın yeterlilik belgesi verilmesinin hangi kurumun sorumluluğunda olduğuna dair soruya Ersoy, "Kartalkaya'daki bütün oteller bütün işletmeler itfaiye yeterlilik belgesini Bolu İtfaiyesi'nden almış. Almak zorunda zaten, başka yer yok. Burada yeterlilik belgesini veren Bolu İtfaiyesi. Yeterlik belgesini veren denetlemeye yetkilidir. Yetki tartışması, yeterlilik belgesinin verildiği an ortadan kalkmış." yanıtını verdi.

Kurumun talebi doğrultusunda gerçekleşecek denetim konusunun çarpıtıldığını ve 'Kurum talep etmezse denetlemem.' gibi bir durumun olmadığını aktaran Ersoy, "Talep edilirse denetlemek zorunda. Yeni bir işletme açıyorsunuz diyelim. Çalışma ruhsatı ve işletme belgesi almanız lazım. Otomatik olarak itfaiyeye gidiyorsunuz 'Beni yeterlilik noktasında denetle.' diyorsunuz. Talep edildiği zaman zorunlusun. İstediğin zaman denetlemeye gidebilirsiniz itfaiye olarak. Bunu herkes, bütün belediye başkanları bilir. Bu çok net bir kuraldır. Herkes yeterlilik belgesini aldığı itfaiye tarafından denetlenir ve bu devam eder. " ifadelerini kullandı.

İtfaiyenin, yangın yeterlilik belgesi alan ve sorumlu olduğu alanda bulunan herhangi bir işletmeyi istediği takdirde denetlemeye gidebileceğini belirten Ersoy, kurumun denetlemeyi kabul etmemesi halinde, İl Özel İdaresinin bahsi geçen kuruma yangın belgesi yenileme uyarısı göndereceğini, yenilenmemesi halinde işletmenin ruhsatının iptal olacağını ve kapatılacağını aktardı.

Yangın yeterlilik belgelerinin itfaiyelerden alındığını ve Bakanlığın da yeterlilik belgesini yalnızca itfaiyeden alındığı takdirde kabul ettiğini söyleyen Ersoy, "Kartalkaya'daki yangın yeterlilik belgesi gerektiren bütün işletmelerin yeterlilik belgeleri Bolu İtfaiyesinde.' dedi.

İşletmeye ait sürdürülebilirlik belgesiyle ilgili açıklama yapan Ersoy, sürdürülebilirlik belgesinin her yıl yenilendiğini ve belgenin yangın belgesiyle alakası olmadığını açıkladı.

"BAKANLIĞIN DENETLEDİĞİ KONULAR TURİZMLE İLGİLİ"

Kültür ve Turizm Bakanlığının işletmelerde uyguladığı denetim alanlarının turizmle alakalı olduğuna dikkati çeken Ersoy, "Bakanlığın denetlediği konular turizmle ilgili. Turizmle ilgili sınıflandırma, nicelik, nitelik gibi kapasiteler. Bu denetime gitmeden önce işletmenin dosyasına bakıyorum. Keyfi de gidebilirim, şikayet gelirse de gidebilirim. Gitmeden önce dosyasına bakıyorum. Geçerli bir ruhsatı var mı? Ona bakıyorum. Yangın yeterlilik, gıda güvenliği vs. eğer o varsa kontrolörü gönderiyorum. Bu belgeleri İl Özel İdaresi vermek zorunda." ifadelerini kullandı.

Grand Kartal Otel'in, İl Özel İdareden kısım kısım olacak şekilde ruhsat aldığını belgelerle anlatan Ersoy, şöyle devam etti:

"Grand Kartal Otel, 2015'te kısım kısım almış. İl Özel İdareden almış. Geçerli bir iş yeri açma çalıştırma ruhsatı var demek, itfaiye yeterlilik raporu ver demektir. 2013'te lokantasına, 2014'te büfesine almış. 2015'te bir tane daha almış. Ruhsatlar İl Özel İdaresinden alınıyor dediğim gibi. Geçerli belgeyse kendi denetimi yapabilirim. Bakanlık olarak yangın denetimi yapmak bizim uzmanlık alanımıza girmez. Bu çok teknik bir konu. İçeride su pompaları, basınç odaları var, köpük sistemi var. Bizim kontrolörümüzün o yeterliliğe sahip olma şansı yok. Ben bir tek şunu yaptım, geçen sene, onu da zorla yaptırttım. Antalya Kaleiçi'nde iki otelde yangın çıktı. İki Lübnanlı boğulma sebebiyle hayatını kaybetti. Duman dedektörü olmadığından vefat ettiler. Tescilli yapıda duvarlara yapamamışlar. Pilli sistem yapabilirlerdi. Yönetmeliği değiştirdik. 'Artık benim kontrolörlerim duman dedektörüne bakma zorunda.' dedim."

Dava sürecinin çok önemli olduğunu, sonuna kadar gidilmesi ve davanın uzmanlarla birlikte yürütülmesi gerektiğini belirten Ersoy, "Yalnızca bir ceza davası olarak görülmemesi lazım. Kapsamlı bir yargılama sonucunda herkes sorumluluğu oranında gerekli cezaları almalı. Buradan çıkacak sonuçlara göre belki mevzuatta, kanunlarda değişiklik yapmamız gerekiyor." dedi.

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