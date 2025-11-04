İSTANBUL 21°C / 14°C
Güncel

Bolu Cezaevi'nde kan donduran olay! Baba, 4 yaşındaki kızını ağır yaraladı

'Adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklu bulunan mahkum, boşanma aşamasındaki eşiyle birlikte kendisini ziyarete gelen 4 yaşındaki kızını döverek hastanelik etmişti. Babasının ağır yaraladığı küçük kızın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

IHA4 Kasım 2025 Salı 11:49 - Güncelleme:
Bolu Cezaevi'nde kan donduran olay! Baba, 4 yaşındaki kızını ağır yaraladı
Korkunç olay, geçtiğimiz günlerde Kuruçay mevkisinde bulunan T Tipi Kapalı Cezaevi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklu bulunan Hakan A. ile boşanma aşamasında olduğu iddia edilen eşi ve 4 yaşındaki kızı açık görüş ziyaretinde bir araya geldi.

Ziyaret sırasında eşiyle tartışmaya başlayan Hakan K. sinirlenerek 4 yaşındaki kızına saldırdı. Saldırgan babanın duvara fırlattığı küçük kız ağır yaralandı.

İnfaz koruma memurları Hakan A.'ya müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan küçük kız, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

HASTANEDEN İYİ HABER GELDİ

Hastanede bir hafta yoğun bakımda kalan 4 yaşındaki kızın sağlık durumunun iyiye gittiği ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kızını öldüresiye döven Hakan A.'nın cezaevinde tek kişilik hücreye konulduğu ve hakkında cezaevi savcısı tarafından işlem başlatıldığı belirtildi.

