Bolu Dağı geçişinde zincirleme trafik kazası: 6 kişi yaralandı

D-100 kara yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DZ 2104 plakalı kar küreme ve tuzlama aracına sis nedeniyle görüş mesafesinin yaklaşık 10 metreye düştüğü yolda Ankara istikametine seyreden A.K. idaresindeki 14 BL 899 plakalı hafif ticari araç çarptı.
Aynı güzergahta seyreden S.K'nin kullandığı 14 GH 429 plakalı hafif ticari araç ve S.K. yönetimindeki 14 FB 163 plakalı minibüs de kazaya karıştı.
Kazada, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.AFAD EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslardaki ilk müdahalenin ardından Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Ankara istikametinde tek şeritten sağlanan ulaşım araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.