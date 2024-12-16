İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2024 Pazartesi / 15 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,9564
  • EURO
    36,771
  • ALTIN
    2981.6
  • BIST100
    9997.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bolu Dağı geçişinde zincirleme trafik kazası: 6 kişi yaralandı
Güncel

Bolu Dağı geçişinde zincirleme trafik kazası: 6 kişi yaralandı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde yoğun sis sebebiyle 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

AA16 Aralık 2024 Pazartesi 19:43 - Güncelleme:
Bolu Dağı geçişinde zincirleme trafik kazası: 6 kişi yaralandı
ABONE OL

D-100 kara yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DZ 2104 plakalı kar küreme ve tuzlama aracına sis nedeniyle görüş mesafesinin yaklaşık 10 metreye düştüğü yolda Ankara istikametine seyreden A.K. idaresindeki 14 BL 899 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Aynı güzergahta seyreden S.K'nin kullandığı 14 GH 429 plakalı hafif ticari araç ve S.K. yönetimindeki 14 FB 163 plakalı minibüs de kazaya karıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

AFAD EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslardaki ilk müdahalenin ardından Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde tek şeritten sağlanan ulaşım araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

  • bolu dağı
  • karayolu
  • kaza

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.