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Bolu Dağı Tüneli açıldı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana gelen heyelan riski nedeniyle dün akşam saatlerinde ulaşıma kapatılan İstanbul yönünün ulaşıma açılması için sabahın erken saatlerinde bölgeye gelen karayolları ekipleri, yola akan çamurları temizleyerek yolu 2 şeritten trafiğe açtı.

IHA17 Kasım 2023 Cuma 10:13 - Güncelleme:
Bolu Dağı Tüneli açıldı
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Bolu Dağı'nda dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışındaki ormanlık alandan toprak kaymalarının olduğu belirlendi. Karayolları ekipleri tarafından bölgede inceleme yapılarak, Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bölgede güvenlik amacıyla tedbirler alındı. Olay yerinde jandarma, polis ve karayolları ekipleri, İstanbul istikametine gidecek olan sürücüleri Abant kavşağına yönlendirerek trafik akışını sağladı. Bolu Valisi Erkan Kılıç ile Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkilileri heyelan riskinin bulunduğu alanda inceleme yaptılar. Gece boyu otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapalı kalırken sabah saatlerinden itibaren karayolları ekipleri dağdan yola sızan çamurlu suyu temizlemek için çalışma başlattı. Yoldaki suyun temizlenmesinin ardından yol 2 şeritten trafiğe açıldı.

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