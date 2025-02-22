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Bolu Dağı Tüneli'nde trafik kazası

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde tıra çarpan otobüsün sürücüsü yaralandı.

AA22 Şubat 2025 Cumartesi 17:44 - Güncelleme:
Bolu Dağı Tüneli'nde trafik kazası
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İstanbul'dan İran'a gitmek için yola çıkan Nader M. idaresindeki 90 AB 684 yabancı plakalı yolcu otobüsü, otoyolun Bolu Dağı Tüneli üçüncü viyadük üzerinde önünde seyreden B.K. yönetimindeki 06 ESH 179 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle bulunduğu yerde sıkışan otobüs sürücüsü, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yolcuların ise başka bir otobüsle yollarına devam edeceği belirtildi.

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