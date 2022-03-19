O anların görüntüsü ortaya çıktı... Bolu Dağı Tüneli'nde büyük kaza: İstanbul yönü ulaşıma kapandı

Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönüne ulaşım sağlanamıyor.
Bolu Dağı Tüneli içerisinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kar yağışının etkili olduğu bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Yaralananların olduğu kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.
Ekipler, trafik akışını Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendiriyor.
İŞTE KAZA ANI