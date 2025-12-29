İSTANBUL 7°C / 5°C
  Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor
Güncel

Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, kar yağışının etkisini artırması nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine müsaade edilmiyor.

29 Aralık 2025 Pazartesi 07:02
Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor
ABONE OL

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Trafik ekipleri, Bolu Dağı'nın Kaynaşlı mevkisinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolun ulaşıma kapanmaması için oluşturulan kontrol noktasında denetimlerine devam ediyor.

Ekiplerce yapılan kontrollerde, ağır tonajlı araçların Ankara istikametine gidişlerine izin verilmiyor.

Geçişin İstanbul istikameti ise Bolu sınırlarında yer alan Elmalık mevkisinden itibaren yine ağır tonajlı araçların ulaşımına kapatıldı.

Her iki istikameti kullanacak tır ve kamyonlar Kaynaşlı ve Elmalık'taki park alanlarına yönlendiriliyor.

- D-655 BATI KARADENİZ BAĞLANTI YOLU'NDA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTIRDI

Öte yandan, D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Düzce ile Akçakoca ilçesi arasında kalan Kabalak ve Kurtsuyu rampalarında da yoğun kar yağışı görüldü.

Karayolları ekipleri söz konusu bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Düzce'nin yüksek kesimlerinde yer alan Kalıcı Konutlar bölgesinde de belediye ekipleri çalışma yürütüyor.

