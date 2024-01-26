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Bolu Dağı'nda kar 5 santimetreye ulaştı

Bolu Dağı geçişinde akşamüzerinden itibaren hafif kar yağışı etkisini gösteriyor. Kar yağışı nedeniyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

IHA26 Ocak 2024 Cuma 01:45 - Güncelleme:
Bolu Dağı'nda kar 5 santimetreye ulaştı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan kar yağışı uyarılarının akabinde Bolu'nun yüksek kesimlerinde akşamüzeri kar yağışı başladı. Bolu Dağı geçişinde gece saatlerine kar yağışı etkisini artırdı. Kar yağışı nedeniyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri bölgede kar nedeniyle yolun kapanmaması konusunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda kar yağışının bölgede 3 gün boyunca etkili olacağı ifade edildi.

Kar yağışının devam ettiği Bolu Dağı geçişinde ulaşımda herhangi bir problem yaşanmadı.

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