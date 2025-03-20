Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini sürdürüyor

Hafif kar yağışı ve yer yer görülen sis nedeniyle kara yolunun Düzce kesiminde Kaynaşlı, Karanlıkdere, Bakacak ve Bıçkıyanı mevkilerinde görüş mesafesi düştü.

Güzergahın Bolu geçişinde ise Elmalık, Taşaltı ve Abant kavşağı mevkilerinde olumsuz hava koşulları etkili oldu.

Otoyolun viyadükler ve Bolu Dağı Tüneli geçişinde de yağış görüldü.

Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışması yürüttüğü bölgede, sürücüler yolda dikkatli ilerledi.

Öte yandan Bolu ve Düzce kent merkezlerinde hafif kar yağışı aralıklarla devam etti.