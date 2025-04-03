Bolu Dağı'nda sis etkisini gösterdi

İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun Bolu Dağı geçişi Düzce kesiminde Kaynaşlı, Karanlıkdere, Bakacak ve Bıçkıyanı mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Hafif yağış geçişlerinin de görüldüğü bölgede polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri hız sınırlarına uymaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyardı.

Öte yandan, Düzce ile Zonguldak arasında ulaşımı sağlayan D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda da sis hakim oldu.

Görüş mesafesinin azaldığı Çiçekpınar, Tepeköy, Şifalısu ve Kurtsuyu mevkilerinde sürücüler yavaş ilerledi.

