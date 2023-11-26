Bolu Dağı'nda yoğun kar ve tipi etkisini sürdürüyor

İstanbul ve Ankara arasında köprü görevi gören D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur ve soğuk hava öğleden sonra kar yağışına dönüştü. Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde başlayan kar yağışının ardından yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının başlamasının ardından karayolları ekipleri yol güzergahları üzerinde buzlanma riskine karşı tuzlama çalışması yaptı. Kar, ulaşımda aksamalara neden olmazken sürücülere yollarına dikkatli bir şekilde devam ettiler.

Kar yağışının akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.