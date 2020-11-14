İSTANBUL 13°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2020 Cumartesi / 28 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6845
  • EURO
    9,0913
  • ALTIN
    466.334
  • BIST100
    1291.29
Güncel

Bolu Dağı'nda yoğun sis

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli ve Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu Düzce kesiminde sağanak ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor. Yamaçları kaplayan yoğun sis, drone ile görüntülendi.

AA14 Kasım 2020 Cumartesi 17:09 - Güncelleme: 14 Kasım 2020 Cumartesi 17:09
ABONE OL

D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinin Düzce bölümünde etkili olan sağanak ve sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Sisin etkili olduğu Bakacak, Karanlıkdere ve Taşaltı mevkilerinde görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Bazı sürücülerin araçlarının flaşörlerini yakarak yollarına devam ettiği gözlemlendi.

Bölgede ring halinde bulunan polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

- SİS BULUTLARININ OLUŞTURDUĞU GÖRÜNTÜ HAYRAN BIRAKTI

Öte yandan, sis bulutları arasında kalan güzergahta güzel görüntüler oluştu.

Sürücüler, hayran bırakan manzara eşliğinde yolculuk yapma imkanı buldu.

Yamaçları kaplayan yoğun sis, drone ile görüntülendi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.