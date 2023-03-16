Bolu'da öğle saatlerinde 4,8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin Kızılağıl merkez üssünde yaşandığını belirtti. Yaşanan sarsıntı sonrası vatandaşlar, "Bolu depremi kaç saniye sürdü? Bolu hangi fay hattı üzerinde yer alıyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Bolu depreminin detayları...

Bolu'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı; İstanbul, Ankara, Kocaeli, Düzce ve Sakarya'da da hissedildi. Bolu depreminin derinliği 8.13 kilometre olarak açıklandı.

Yaşanan depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi. Artçı depremler sonrası ilde yaşayan vatandaşlar, Bolu depremi ve fay hatları hakkında bilgi edinmek için araştırma yapmaya koyuldu. İşte Bolu'nun yer aldığı fay hattı...

BOLU DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRDÜ?



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bolu'da saat 13.55'te meydana gelen depremin kaç saniye sürdüğüne dair bir veri paylaşılmadı.

BOLU HANGİ FAY HATTI ÜZERİNDE YER ALIYOR?



Bolu birinci derece deprem bölgesi olan iller arasında yer almaktadır. Düzce havzası ülkemizin en önemli aktif faylarından olan Kuzey Anadolu Fayı (KAF) üzerinde yer almaktadır. Bu fay, doğuda Karlıova yöresinden başlayarak ülkenin kuzey yarısının doğu batı yönünden boydan boya kat eder. Bolu yöresine kadar genelde tek kırıklardan meydana gelen dar bir zonda izlenen bu fay, bolu batısında (Dokurcum Vadisi) çatallanır. Ve iki ana kola ayrılarak Marmara Denizine doğru uzanır. Sakarya-Düzce yöresindeki Hendek fayları da KAF sistemine katılır ve foy zonunun genişliği 40 km.-'ye ulaşmaktadır.

Düzce ve Bolu bölgesi sismik olarak oldukça aktiftir. Düzce kent merkezinin 100 km doğu ve batısında Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde tarihsel ve aletsel dönemde birçok deprem olmuştur. Bolu birinci derece deprem bölgesi olan iller arasında yer almaktadır.

Gerede'de 1944 yılında 7.3 büyüklüğünde deprem olmuştur.

AFAD'ın hazırladığı deprem risk haritasına göre, Bolu deprem afeti açısından birinci riskli bölgeler arasında yer alıyor. Düzce ve Bolu bölgesi sismik olarak oldukça aktiftir. Düzce kent merkezinin 100 km doğu ve batısında Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde tarihsel ve aletsel dönemde birçok deprem olmuştur. Bolu birinci derece deprem bölgesi olan iller arasında yer almaktadır.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Hattı ve Batı Anadolu fay hattı olmak üzere toplamda 3 büyük fay hattı bulunuyor.

BATI ANADOLU FAY HATTININ ÜZERİNDE YER ALAN İLLER

Batı Anadolu Fay Hattı (BAF), Anadolu'nun batısında doğu-batı uzanışlı, kuzeyden-güneye doğru sıralanan pek çok faydan oluşan deprem alanıdır. Doğu Anadolu ile Kuzey Anadolu Fay Hatları yanal atılımlarla gerçekleşirken, Batı Anadolu Fay Hattı ise normal faylarla gerçekleşerek Ege'nin genişlemesine sebep olmaktadır. Ülkemizdeki en aktif ve tehlikeli olan fay hattı Kuzey Anadolu Fay Hattı olarak görülse bile en aktif olanı Batı Anadolu Fay Hattı'dır.

Batı Anadolu Fay Hattı; Aksaray, Bolu, Yalova, Bursa, Sakarya, Manisa, Balıkesir, İzmir, Denizli, Aydın, Kahramanmaraş, Erzurum, Hakkâri, Hatay, Eskişehir, Muğla, Bingöl ve Kütahya illerinden geçmektedir.

DOĞU ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDE YER ALAN İLLER

Doğu Anadolu Fay Hattı, Türkiye'nin doğusunda olan doğrultu atımlı bir fay hattıdır. Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam ettikten sonra Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.

KUZEY ANADOLU FAY HATTININ ÜZERİNDE YER ALAN İLLER

Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF), dünyanın en hızlı hareket eden ve en aktif sağ-yanal atımlı faylarından biridir. Bu kuşak Gelibolu, Marmara Denizi'nin derin kısımları, İzmit Körfezi, Adapazarı, Düzce-Bolu, Gerede, Merzifon, Suluova, Erbaa-Niksar, Kelkit vadisi ile Erzincan, Erzurum, Varto ve Van üzerinden geçen bir hat şeklinde uzanır. Ayrıca Çanakkale, Edremit, Bursa ve İznik bu kuşak içerisinde kalır.

DEPREM AÇISINDAN BİRİNCİ DERECE RİSKLİ İLLER



İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

DEPREM AÇISINDAN İKİNCİ DERECE RİSKLİ İLLER



Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.

DEPREM AÇISINDAN ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ İLLER



Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

EN AZ RİSKLİ İLLER

Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.