Bolu iftar imsak sahur vakti akşam ezanı saat kaçta? Bolu Ramazan İmsakiyesi 2020

23 Nisan 2020 Perşembe 16:55 - Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 16:55

Bolu Ramazan imsakiyesi 2020 Diyanet tarafından yayınlandı! Oruç ibadetini yerine getirecek kişilerin, Bolu iftar ve sahur vakti hakkında araştırmaları sürüyor. Bolu’da yaşayan vatandaşlar, 2020 Bolu iftar ve sahur saatleri hakkında araştırma yapıyor. 11 ayın sultanı olan mübarek Ramazan ayında oruç tutanların merak ettiği Bolu iftar vakti ve akşam ezanı saati araştırılan konulardan bir tanesi. 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece başlayacak Ramazan ayında oruç ibadetleri yerine getirilecek. Bolu iftar ve sahur imsak vakitleri ile oruçların başlama ve bitiş saatleri il il Ramazan sayfası üzerinden öğrenilebilecek.

Müslüman âleminin heyecanla beklediği on bir ayın sultanı geldi. Her yıl büyük sevinç ve huzurla karşılanan bu mübarek ay yine ibadetlerle geçirilecek. İslam âlemine farz olarak buyrulan oruç ibadeti yerine getirilecek. Bu nedenle de ilk sahur ne zaman, ilk iftar vakti ne zaman saat kaçta gibi sorular cevabını aramaya başladı.

Mübarek Ramazan ayında oruç tutan müminler, sahur ve iftar için sofraya oturacaklar. Bu nedenle iftar vakti, sahur vakti ve akşam ezanı saatleri yakından takip ediliyor. Bu yıl Nisan ayında başlayan 2020 Ramazan ayı her yıl 11 gün geriye gitmektedir. Özellikle son 10 yıldır yaz mevsimine yakın dönemlere rastlamış olan oruç ayı yavaş yavaş ilkbahar mevsimine doğru gelmektedir. Miladi yıla göre Kameri (Hicri) yılın 11 gün eksiden ya da bir başka deyişle geriden başlaması nedeniyle her yıl başlangıç tarihi değişmektedir. Bu durum aynı zamanda yılın her döneminde oruç tutulmasına da vesile olur.

Bolu ilinde yaşayan vatandaşlar da Bolu iftar vakti ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Bolu için sahur ve iftar vakitleri 2020 Ramazan imsakiyesi haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte 2020 Bolu için iftar, sahur ve imsak vakitleri Ramazan imsakiyesi!

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BOLU'DA İLK SAHUR VAKTİ SAATİ KAÇTA?

23 Nisan Perşembe gecesini 24 Nisan Cuma gününe bağlayan gece gerçekleşecek ilk sahur saati Bolu'da 04:20'ye kadar gerçekleşecek.

BOLU'DA İLK İFTAR SAATİ KAÇTA?

Bolu'da ilk iftar vakti 19:49'da gerçekleşecek.

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs 2020

ORUÇ İBADETİNİN FAYDALARI

Oruç ayı olan Ramazan Ayı, kulun Rabbine iltica ederek, günahlarının bağışlanması için hayat yoluna yerleştirilmiş fırsat ve hazinelerle doludur. Kişi, Kur’an üzerinde daha fazla düşünme imkânı yakalar. Ramazanın getirdiği bereketle insan, Kur’an’dan daha çok haz alır, onu daha derinden ve bilinçle dinleyip anlama imkânını elde eder. Oruç bedenin zekât› olarak, vücutta birikmiş zararlı unsurların def’i için metabolizmaya büyük bir imkân sağlar, insanın, vücudunu diğer canlılardan daha farklı olarak madde ve mananın sırlı ve ahenkli bir birleşimi olarak görmeye başladığımız bu ayda vücutlar yenilenir, parlar… Allah Resulü’nün “oruç tutunuz ki sıhhat bulasınız” sözünü teyit edercesine bedenlerimiz sağlık bulur. (Taberani, Mu’cemu’l-Evsat, VIII, 174) Ramazan orucu ümitsiz insanların bağışlanma ümitlerini yeşerttikleri bir zaman dilimidir. Oruç, ansızın gelecek sıkıntılara karşı insanlara dayanıklı öğrenme ve yaşama fırsatı veren bir aydır Ramazan.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.