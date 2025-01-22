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Bolu İtfaiyesi 19 gün önce yanan otelin restoranını denetlemiş! Tanju Özcan'ı yalanlayan belge ortaya çıktı

Bolu İtfaiyesinin Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 76 kişinin can verdiği otelin restoranını 19 gün önce denetlediği öğrenildi. Ortaya çıkan belgedeki imzanın ise Tanju Özcan'ın Bolu İtfaiye Müdürlüğü'ne Belediye Başkan Yardımcısı olarak atadığı dayısının oğlu Sedat Gülener'e ait olduğu görüldü.

Haber Merkezi22 Ocak 2025 Çarşamba 13:00 - Güncelleme:
Bolu İtfaiyesi 19 gün önce yanan otelin restoranını denetlemiş! Tanju Özcan'ı yalanlayan belge ortaya çıktı
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Karatlkaya'daki yangın faciasından sadece birkaç saat sonra kameraların karşısına geçip "belediyenin sorumluluğu yok, tüm yetki bakanlıkta" diyerek sorumluluğu üstünden atmaya çalıştı.

BOLU İTFAİYESİ 19 GÜN ÖNCE YANAN OTELİN RESTORANINI DENETLEMİŞ!

Ardından 2007 tarihli Bolu Belediyesi'nin yanan otele verdiği yangın yeterlilik belgesinin ortaya çıkması sonrasında da Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a hakaret içeren ifadelerle yangın bölgesinin belediye kontrolünde olmadığını iddia ederek, Bolu Belediyesi İtfaiyesi'nin Kartalkaya Bölgesi'nde yetkili olmadığını söyledi.

İMZA TANJU ÖZCAN'IN DAYI OĞLU SEDAT GÜLENER'E AİT

Tanju Özcan'ın başkanlığını yaptığı Bolu Belediyesi'nin yangından birkaç gün önce Kartalkaya Bölgesi'ndeki bir tesis için yangın yeterlilik belgesi verdiği ortaya çıktı. Üstelik belgenin altındaki imza da İtfaiye müdürlüğünün de bağlı olduğu, Tanju Özcan'ın dayı oğlu Sedat Gülener'e ait.

Bolu Belediyesi Başkanlığı İtfaiye müdürlüğü tarafından oluşturulan belge, bir firmanın 24 Aralık 2024 tarihli başvurusuna cevaben hazırlanmış. Belgede, Kartalkaya Bölgesi'nde açılmak istenen bir restoran için itfaiyenin onay verdiği görülüyor.

Başvurusu Bolu Belediyesi İtfaiyesi tarafından onaylanan firmanın adresi kayıtlarda "Grand Kartal Otel No.2/1 Gökpınar Yaylası yolu Kartalkaya Bolu" olarak görülüyor.

Yani belediye itfaiyesi tarafından onay verilen tesis, yangın olayının yaşandığı Grand Kartal Otel içerisinde . Bilindiği gibi, görgü tanıklarını ifadesine göre yangın otel içindeki bir restoranda başlamıştı.

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