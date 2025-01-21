Bakan Tunç, sosyal medya hesabından, yangın kapsamında başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklamada bulundu.

Yangında 66 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Tunç, şunları kaydetti:

"Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. 6 cumhuriyet savcımızın görevlendirildiği soruşturma kapsamında aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmıştır. Yangının çıkış sebebiyle ilgili alanında uzman 5 kişilik bilirkişi heyetinin incelemeleri devam etmekte olup, kusur tespiti için çalışmalar sürmektedir.

Soruşturmanın her aşaması büyük bir dikkat ve hassasiyetle yürütülmektedir. Yangın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, aynı acıların tekrar yaşanmamasını temenni ediyorum."