18 Eylül 2025 Perşembe / 26 RebiülEvvel 1447
  • Bolu-Mudurnu yolunda zincirleme kaza! Yaralılar var
Güncel

Bolu-Mudurnu yolunda zincirleme kaza! Yaralılar var

Bolu-Mudurnu kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

18 Eylül 2025 Perşembe 13:18
ABONE OL

Bolu-Mudurnu kara yolunda yolcu midibüsü, kamyon ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.10 sıralarında Bolu-Mudurnu kara yolunun Yazılar köyü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Serkan S. yönetimindeki otomobil ile bir kamyon ve Mudurnu-Bolu arasında yolcu taşımacılığı yapan Erol G. idaresindeki yolcu midibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde ve midibüste bulunan yolcular yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 10 yaralı, ambulanslarla Bolu'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

