Bolu TOKİ kura çekilişi sonuçları CANLI izle! Bolu TOKİ 2+1, 3+1 kura sonuçları isim listesi

TOKİ sosyal konut projesi başvuru sonuçları açıklanmaya devam ediyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illerinden başlayan hak sahipleri belirleme kurası için yeni takvim belli oldu. İkinci etap kura çekilişi kapsamında Bolu TOKİ kura çekilişini Youtube canlı yayın üzerinden takip edebilir, TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden isim listesine ulaşabilirsiniz.

TOKİ sosyal konut projesinde kura çekilişleri devam ediyor. Bu kapsamda 1 Aralık Kasım Perşembe günü Bolu ve ilçeleri için yapılacak TOKİ çekilişi sonrası 2+1 ve 3+1 olan 5 bin 615 konut hak sahibini bulacak. Bolu TOKİ kura sonuçları, canlı izlenebilecek olup, TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden isim listesi sorgulanabilecek. Peki, Bolu TOKİ kura sonuçları canlı yayını nasıl izlenir? İşte Bolu TOKİ 2+1, 3+1 kura sonuçları isim listesi

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINI NASIL İZLENİR?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı devam ediyor. 2+1 3+1 sosyal konut kura sonucu sorgulama ekranı İkinci etapta Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illeri için yapılan kura çekilişleri sona erdi.

TOKİ Bolu kura sonuçları, başvuru yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bolu'da Dörtdivan, Kıbrıscık, Mengen, Merkez ve Yeniçağa ilçelerine yapılacak olan TOKİ konutlar için çekiliş sonrası hak sahipleri açıklanacak.

TOKİ'nin Bolu'da yapacağı 5 bin 615 ev için kura çekilişi 1 Aralık saat 10.00'da Bolu 17 Temmuz Kapalı Spor Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek.

TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. İşte 2022 TOKİ Bolu kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ve Canlı izleme bağlantısı...

BOLU TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI CANLI İZLE

Not: Bolu Kıbrısçık 2. ETAP 198/250.000 Sosyal Konut Projesinde başvuru sayısı az olduğu için hak sahipliği kurası çekilmeyecek.

BOLU TOKİ 2+1, 3+1 KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesi İlk Evim İlk İş Yerim başvuru sonuçları ardından hak sahiplerine ulaştırılıyor.

TOKİ KURA TARİHLERİ

TOKİ kura tarihleri haftalık olarak resmi internet sitesinde yayımlanıyor. Aralık ayının ilk haftası yapılacak olan TOKİ çekilişleri ve iller aşağıdaki gibidir.

1 Aralık: Bolu, Karaman TOKİ kura çekimi

2 - 3 Aralık: Düzce TOKİ kura çekimi

4 - 5 Aralık Zonguldak TOKİ kura çekimi

6 Aralık Bartın TOKİ kura çekimi

3,4,5,6,7 Aralık: Konya TOKİ kura çekimi

7 Aralık Karabük, Konya TOKİ kura çekimi

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.