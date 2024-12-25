Bolu Tüneli'ne plaka tanıma sistemi kuruluyor

Tünele PTS kurulum çalışmaları için taşıyıcı platform montajı yapılıyor.



Bu kapsamda ilk olarak otoyolun Ankara istikameti Kaynaşlı Gişeleri ile Abant Kavşağı arasında kalan kısım, jandarma ve karayolları ekipleri tarafından araç geçişine kapatıldı.

Güzergahı kullanan sürücüler, yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sırasında Kaynaşlı Gişeleri'nden D-100 kara yoluna yönlendirildi. Ankara istikameti, çalışmaların tamamlanmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Ekipler, daha sonra Abant Kavşağı'ndan itibaren dubalarla ve uyarıcı levhalarla otoyolun İstanbul istikametini trafiğe kapattı. Bölgeden geçen araçlar, bu kavşaktan D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

Tünelin İstanbul istikametindeki çalışmaların tamamlanmasıyla ulaşım normale dönecek.