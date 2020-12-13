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Bölücü terör örgütüne bir darbe daha: 6 barınak ve sığınak imha edildi

Siirt'te PKK'lı teröristlerin kullandığı 6 barınak ve sığınak imha edildi.

AA13 Aralık 2020 Pazar 19:44 - Güncelleme: 13 Aralık 2020 Pazar 19:44
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Kalemis (Tandır) Dağı bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarını etkisiz hale getirmek ve kış üslenmesi için depoladıkları malzemeleri ele geçirmek amacıyla "Yıldırım-11/Şehit Polis Memuru Muhammed Demir 2020-173 Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda Jandarma Özel Harekat (JÖH), Özel Operasyon Taburları (JOPER), komando ve güvenlik korucularıyla yapılan aramalarda 6 barınak ve sığınak tespit edilirken, çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Alınan güvenlik önlemlerinin ardından barınak ve sığınaklar imha edildi.

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