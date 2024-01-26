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Bolu'da 1546'da yaptırılan tarihi camide restorasyonun ardından ilk cuma namazı kılındı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 1546 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan Kanuni Sultan Süleyman Cami'de, yapılan restorasyon çalışmalarının ardından 7 yıl sonra ilk cuma namazı kılındı.

IHA26 Ocak 2024 Cuma 17:08 - Güncelleme:
Bolu'da 1546'da yaptırılan tarihi camide restorasyonun ardından ilk cuma namazı kılındı
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Tarihi 1546'lı yıllara kadar uzanan ve Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan cami, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2017 yılında 735 bin lira bedel ile ihaleye çıkmıştı. 2019 yılında çalışmaların başlatıldığı camide, restorasyon kısa süre önce bitti. Aslına uygun şekilde restore edilen cami, 7 yıl sonra ibadete açıldı. 7 yıl sonra camide ilk cuma namazını, Bolu Valisi Erkan Kılıç, Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu ve vatandaşlar kıldı.

Emeği geçenlere teşekkür eden Bolu Valisi Erkan Kılıç, "Biliyorsunuz, bu topraklar tarihi topraklar. Özellikle Mudurnu, atalarımızın yüzyıllarca kaldığı ve mührünü vurduğu topraklar. Kanuni Sultan Süleyman Cami de büyük hükümdar Sultan Süleyman'ın yaptırmış olduğu bir cami. Buranın aslına uygun bir şekilde restore edilmesi bizleri mutlu etti. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

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