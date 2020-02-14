İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0536
  • EURO
    6,5709
  • ALTIN
    307.233
  • BIST100
    120489
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bolu'da 303 gram kokainle yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi
Güncel

Bolu'da 303 gram kokainle yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi

Bolu'da TEM Otoyolu üzerinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 303,57 gram kokain ile yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

IHA14 Şubat 2020 Cuma16:35 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 16:35

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden İstanbul’a uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, TEM Otoyolu Bolu geçişinde olduğu tespit edilen şüpheli araca operasyon düzenledi. Otoyol üzerinde durdurulan otomobilde yapılan aramada, aracın özel bölgesine gizlenmiş halde 303,57 gram kokain ele geçirildi. Araçta bulunan İ.B. (31) ve F.D. (46) isimli şahıslar gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Pakistanlı imam, cuma namazını Başkan Erdoğan'ın kıldırmasını istedi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

1 milyar varillik ham petrol keşfedildi
1 milyar varillik ham petrol keşfedildi

1 milyar varillik ham petrol keşfedildi

Kardeş ülke 'Yermük'ü teslim aldı
Kardeş ülke 'Yermük'ü teslim aldı

Kardeş ülke 'Yermük'ü teslim aldı

Rusya'dan asker talep ettiler
Rusya'dan asker talep ettiler

Rusya'dan asker talep ettiler

Arda Turan imza atmaya gidiyor... Yeni takımı hayrete düşürdü
Arda Turan imza atmaya gidiyor... Yeni takımı hayrete düşürdü

Arda Turan imza atmaya gidiyor... Yeni takımı hayrete düşürdü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.