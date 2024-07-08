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  • Bolu'da apartman yapılmak istenen yerden tarih fışkırdı!
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Bolu'da apartman yapılmak istenen yerden tarih fışkırdı!

Bir apartman inşaatının temel kazısı sırasında Roma dönemine ait olduğu tahmin edinilen hamam ortaya çıktı. Arkeologlar alanda çalışma başlatırken, hamamda el oyması seramik eserlerin bulunduğu belirtildi.

DHA8 Temmuz 2024 Pazartesi 16:11 - Güncelleme:
Bolu'da apartman yapılmak istenen yerden tarih fışkırdı!
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Kentin tarihi yerleşim alanlarından olan ve 3'üncü derece sit alanı olarak kabul edilen Akpınar Mahallesi Mumcuoğlu Sokak'taki boş arazide apartman inşaatı temel kazısı yapıldı. Özel bir firmanın başlattığı inşaat çalışmaları sırasında tarihi yapı kalıntılarına rastlandı.

SERAMİK ESERLER BULUNDU

Bolu Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müze Müdürlüğü bölgede inceleme başlatırken, müzeye bağlı arkeologların yaptığı incelemeler sonrasında, alanda detaylı arkeolojik kazı başladı. Yaklaşık 1 aydır devam eden kazılarda Roma dönemine ait olduğu düşünülen hamam ortaya çıkarıldı. Hamamda el oyması seramik eserlerin bulunduğu belirtildi.

Arkeologların alandaki çalışması devam ediyor.

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