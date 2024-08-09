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Bolu'da çevre felaketi! Çok sayıda işletmeye 12,5 milyon lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Bolu'da Büyüksu Deresi ve Gerede Çayı'nda artan kirlilik ihbarları üzerine yapılan denetimlerde, çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösteren 16 işletmeye toplam 12 milyon 594 bin lira ceza verildi, su kirliliğine yol açan 61 tesis faaliyetten men edildi.

AA9 Ağustos 2024 Cuma 11:13 - Güncelleme:
Bolu'da çevre felaketi! Çok sayıda işletmeye 12,5 milyon lira ceza
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bolu kent merkezinden geçen Büyüksu Deresi ve Gerede Çayı'na yönelik son dönemde artan çevre kirliliği ihbarları üzerine harekete geçildi. Su kirliliğinin tespit edilmesi üzerine bölgedeki tesislerde denetim çalışmaları artırıldı.

Bu kapsamda son 2 ayda yapılan 39 denetimde, atık su arıtma tesislerinden alınan 35 numune analiz edildi. Çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen 16 işletmeye toplam 12 milyon 594 bin lira ceza uygulandı. Bakanlık, Gerede ilçesinde yapılan denetimlerde, su kirliliğine neden olduğu tespit edilen 60 deri işletmesi ve 1 kemik unu üretim tesisinin de faaliyetini durdurdu.

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Bakanlık denetim ekipleri, Bolu Belediyesine ait atıksu arıtma tesisinde de incelemelerde bulundu.

Denetimlerde, atık suların yalnızca bir kısmının arıtıldığı, büyük kısmının ise arıtılmadan doğrudan Büyüksu Deresi'ne verildiği belirlendi.

Alınan numunelerde, deşarj edilen suyun çevre mevzuatında izin verilen kirlilik değerlerinin yaklaşık 26 katı fazla kirlilik içerdiği tespit edildi. Bu ihlal nedeniyle Bolu Belediyesine 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 1 milyon 161 bin 568 lira ceza verildi.

Ayrıca, sorumlular hakkında adli süreç başlatıldı.

Açıklamada, çevreyi koruma adına denetimlerin hız kesmeden devam edeceği belirtildi.

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