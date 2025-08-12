İSTANBUL 31°C / 23°C
Güncel

Bolu'da çıkan yangın kontrol altında

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

12 Ağustos 2025 Salı 09:03
Bolu'da çıkan yangın kontrol altında
Valilikten yapılan açıklamada, Göncek köyü mevkisinde dün saat 12.26'da çıkan yangına, Valilik koordinesinde Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 30 arazöz, 2 itfaiye aracı, 9 su ikmal aracı, 18 ilk müdahale aracı, 8 pikap, 7 iş makinesi ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, AFAD, itfaiye ve jandarmadan 220 personel ve bölge halkının desteğiyle, havadan ve karadan etkin müdahale edildiği bildirildi.

Ekiplerin ve vatandaşların özverili çalışmaları sonucu yangının saat 23.45'te kısmen kontrol altına alındığı, söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada, "Olayla ilgili araştırmalar neticesinde yangının tarlada çalışma yapıldığı esnada biçerdöverden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı tespit edilmiş, yangına sebebiyet veren 2 şüpheli gözaltına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

