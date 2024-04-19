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Bolu'da damat vahşeti: Eşini ve kayınpederini öldürdü

Bolu'da eşinin ailesinin evine giden Serkan Zengin (36), burada çıkan tartışmada eşi Meltem Zengin (35) ve kayınpederi Turgut Doğanyiğit'i (63) bıçaklayarak öldürdü. Çifte cinayet zanlısı damat, olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

DHA19 Nisan 2024 Cuma 07:06 - Güncelleme:
Bolu'da damat vahşeti: Eşini ve kayınpederini öldürdü
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Olay, gece saat 00.30 sıralarında Sağlık Mahallesi Songül Sokak üzerinde meydana geldi. Serkan Zengin, iddiaya göre aile içi geçimsizlik yaşadığı eşi Meltem Zengin ile görüşmek üzere kayınpederi Turgut Doğanyiğit'in evine gitti. Taraflar arasındaki konuşma, tartışmaya dönüştü. Bu sırada mutfağa giden Serkan Zengin, eline geçirdiği bıçakla, eşi ve kayınpederine saldırdı. Zengin'in bıçak darbeleriyle baba-kız kanlar içerisinde yere yığıldı. Yaşanan gürültü ve evden yükselen yardım çağrıları üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Turgut Doğanyiğit'in hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı olduğu anlaşılan Meltem Zengin ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine götürüldü. Talihsiz kadın, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Turgut Doğanyiğit'in cenazesi de olay yerinde yapılan incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Eşi ve kayınpederinin cinayet şüphelisi Serkan Zengin, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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