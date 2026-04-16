İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2026 Perşembe / 29 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7639
  • EURO
    53,0024
  • ALTIN
    6897.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bolu'da düzenlenen rüşvet operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
Güncel

Bolu'da düzenlenen rüşvet operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Bolu'da düzenlenen rüşvet operasyonunda 3 şüphelinin gözaltına alındığı açıklanırken, şahısların ev ve araçlarının yanı sıra kooperatif ve oda merkezinde yapılan aramada bazı belgelere el konulduğu belirtildi.

AA16 Nisan 2026 Perşembe 21:52
ABONE OL

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında jandarma ekiplerince çalışma yürütüldü.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, Bolu Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ile Bolu Manavlar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı M.A. ve 2 oda çalışanı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve araçlarının yanı sıra kooperatif ve oda merkezinde yapılan aramada bazı belgelere el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorguları devam ediyor.

  • bolu
  • rüşvet
  • operasyon

ÖNERİLEN VİDEO

Maymunu kovalarken elektrik akımına kapıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.