Bolu'da esrarengiz kazı: Kimseyi yaklaştırmıyorlar

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gizli yürütülen adli soruşturma çerçevesinde Mudurnu ilçesine bağlı Kovucak köyünde Sıtkı Toy'a ait ahırda Nisan ayında iş makinesiyle kazı çalışması başlatıldı. Mayıs ayında bölgeye Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Üzülmez Müessese Müdürlüğünden 15 maden işçisi getirildi. Havalandırma ve jeneratör sistemleriyle maden işçileri 2 aydır yerin metrelerce altına indi. Ahır içerisinde büyük gizlilik içerisinde süren esrarengiz kazının halen devam ettiği bildirilirken, jandarma ekipleri ise dışarıda güvenlik önlemini sürdürüyor.

"BİR EVİN ALTINDAN DİĞERİNE DOĞRU KAZI YAPILDIĞINI DUYDUK"



Kovucak köyünde yaşayan ve konuyla ilgili bir bilgisi olmadığını söyleyen 80 yaşındaki adam, "Hiçbir şey bilmiyorum. Kazıyla ilgili bilgi vermiyorlar ve kimsenin oraya yaklaşmasına izin vermiyorlar" dedi.

"EVİN ALTINDAN YAN TARAFTA BULUNAN DİĞER KİŞİNİN EVİNİN ALTINA DOĞRU KAZIYORLARMIŞ"



Hazine olduğu söylentilerini duyduğunu dile getiren İskender Beşlioğlu, "Zonguldak'tan madenciler gelmiş. Evin altını kazıyorlarmış. 'Hazine varmış' diyorlar. Alana girip göremedik ama kazdıklarını duyduk. Alana kimseyi sokmuyorlar. Bir evin altından diğerine doğru kazı yapıldığını duyduk" ifadelerini kullandı.

"ÖNCEKİ YILLARDA KAZI ALANINA YAKIN BİR ALANDA LAHİT MEZAR BULUNMUŞ"



Önceki yıllarda da kazı alanına çok yakın bir bölgede yapılan yol çalışmasında lahit mezar bulunduğunu ifade eden Beşlioğlu, "Kapaklı mezar çıkarmışlardı. Onu da alıp götürdüler. Biz de o zaman yol kenarında görmüştük. Son zamanda da Sıtkı'nın ahırının kazıldığını duyduk. Oraya da kimseyi sokmuyorlar." dedi.

"ALTIN OLDUĞU SÖYLENİYOR"



Bölgeye kimsenin yaklaştırılmadığını ifade eden Mehmet Kapucu "Duyduğumuza göre maden işçileri gelmiş. Altın olduğu söyleniyor. Bizi yaklaştırmıyorlar. Yoldan gelip geçerken görüyoruz." diye konuştu.