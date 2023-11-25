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Bolu'da ev yangını: 1 ölü

Bolu'da evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

AA25 Kasım 2023 Cumartesi 13:12 - Güncelleme:
Bolu'da ev yangını: 1 ölü
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Yeniçağa ilçesine bağlı Yamanlar köyünde Ömer (87) ve Emine I'nın (85) yaşadığı 2 katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını söndüren ekipler, kullanılamaz hale gelen evde bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Ekipler, içeride bir kişinin daha bulunma ihtimali üzerine çalışma yürütüyor.

Bulunan cesedin, kimlik tespiti için Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.

Öte yandan jandarma ekiplerince yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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