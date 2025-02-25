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Bolu'da ev yangını: 1 ölü

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

AA25 Şubat 2025 Salı 12:00 - Güncelleme:
Bolu'da ev yangını: 1 ölü
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Dülger köyünde Kerim ve Ahmet Yastımoğlu'na ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yapıyı sardı.

İhbar üzerine olay yerine Dörtdivan, Yeniçağa ve Gerede belediyelerine bağlı itfaiye görevlileri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahaleleri sonucu söndürüldü.

Binanın yanarak kullanılamaz hale geldiği olayda evdeki Fadime Yastımoğlu'nun (50) hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Merve Yastımoğlu (18) ise Kocaeli'deki bir hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye erlerinin soğutma çalışmaları yaptığı evdeki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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