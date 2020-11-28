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Bolu'da feci ölüm! Kafasını yem karma makinesine kaptırdı

Bolu'da kafasını yem karma makinesine kaptıran 52 yaşındaki Seher Özsoy feci şekilde hayatını kaybetti.

IHA28 Kasım 2020 Cumartesi 12:19 - Güncelleme: 28 Kasım 2020 Cumartesi 12:19
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Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Hüsamettindere köyünde yaşayan 3 çocuk annesi Seher Özsoy’un başörtüsü, evinin önünde çalışan yem karma makinesine dolandı. Özsoy, başörtüsünü makineden kurtarmak istediği sırada çalışan makineye kafasını da kaptırdı. Kanlar içerisinde yere düşen Özsoy’u gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde Seher Özsoy’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Özsoy’un cesedi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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